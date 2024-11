Death Note Killer Within: un trailer sulle meccaniche di gameplay

Bandai Namco ha pubblicato un trailer di Death Note Killer Within per illustrare le meccaniche di gameplay di questo nuovo videogioco multiplayer.

Il filmato dura quasi cinque minuti e spiega come funzionano le meccaniche di gioco. Ricordiamo che Death Note Killer Within è un videogioco multiplayer di deduzione sociale in cui 10 giocatori suddivisi in due squadre cercano di eliminare L oppure sottrarre il Death Note a Kira.

Il titolo in questione è disponibile da oggi su PC (Steam), PS4 e PS5. Inoltre, gli abbonati al servizio PlayStation Plus Essential possono riscattarlo senza costi aggiuntivi in quanto il gioco fa parte del catalogo dei videogiochi di novembre.