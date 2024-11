Bandai Namco registra il marchio Nightreign in Giappone

Bandai Namco ha depositato le pratiche per la registrazione del marchio Nightreign presso l’ufficio competente in Giappone lo scorso 24 ottobre, tuttavia il procedimento è divenuto di dominio pubblico solo in queste ore.

Da notare che il publisher nipponico non ha annunciato alcun videogioco o contenuto aggiuntivo che risponde a questo nome, pertanto è molto probabile che si tratti di un marchio legato a un prodotto inedito. Purtroppo non si conoscono ulteriori dettagli, ma vi terremo informati in caso di ulteriori sviluppi.