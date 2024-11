Sea of Power, in arrivo l'accesso anticipato

Sviluppato dal lead designer di Cold Waters, Sea Power mette i giocatori al comando delle forze della NATO e del Patto di Varsavia durante alcuni dei conflitti navali più intensi della Guerra Fredda. Ambientato in teatri come il Nord Atlantico, il Golfo Persico e il Mediterraneo, i giocatori si impegneranno in scenari emozionanti che vanno dalle tese cacce ai sottomarini del gatto e del topo alle battaglie per la supremazia aerea e navale. Il titolo arriverà in Accesso Anticipato il prossimo 12 novembre.

Con armi avanzate, sensori e comportamenti realistici di volo e della nave, i giocatori devono navigare nella nebbia di guerra osservando rigide regole di ingaggio. Sea Power offre un’esperienza complessa e gratificante, che fonde profondità tattica con combattimenti in tempo reale.