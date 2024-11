Kingdom Come: Deliverance, record di vendite per l'RPG di Warhorse

Kingdom Come: Deliverance, l’RPG open world incentrato sulla storia e prequel dell’attesissimo Kingdom Come: Deliverance II, ha venduto oltre otto milioni di copie in tutto il mondo. Sviluppato da Warhorse Studios e pubblicato da PLAION, ha permesso ai giocatori di vivere la vita attraverso gli occhi e le azioni di Henry, un giovane in cerca di vendetta per i suoi genitori assassinati. Qua l’anteprima del secondo capitolo.

Il team di sviluppo terrà uno streaming speciale nella giornata odierna, offrendo uno sguardo più da vicino a Kuttenberg, una delle città centrali di Kingdom Come: Deliverance II, insieme a una sessione di domande e risposte in diretta. Inoltre, è prevista una serie di video live-action in quattro parti, con protagonisti Tom McKay e Luke Dale. Il primo episodio, ambientato a Kutná Hora, presenta uno spaccato umoristico e ricco d’azione sulle avventure del duo, ricco delle stesse bricconate e sfide che i fan amano nel gioco. Kingdom Come: Deliverance II uscirà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S|X l’11 febbraio 2025.