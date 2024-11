The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II: disponibile un nuovo trailer

NIS America, Inc. ha condiviso un nuovo trailer per The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II, in arrivo su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC il prossimo 14 febbraio 2025. Il trailer di oggi presenta una panoramica della storia dell’acclamato Legend of Heroes: Trails through Daybreak, uscito all’inizio di quest’anno. Questo aggiornamento presenta gli eventi completi di Trails through Daybreak per aiutare i giocatori a prepararsi al secondo capitolo dell’Arco di Calvard, dove una scioccante serie di omicidi mette nuovamente in moto le ruote del destino.

Non più minacciati dall’organizzazione mafiosa Almata, gli abitanti di Calvard sono tornati alla loro vita tranquilla. Ma un giorno, una scioccante serie di omicidi che coinvolge una misteriosa bestia cremisi rimette in moto le ruote del destino. Diverse fazioni entrano in azione: sia quelle che si attengono alla legge per scoprire la verità, sia quelle che cercano di trarre vantaggio da qualsiasi nuovo sviluppo, per quanto sinistro. Con il caos che si profila ancora una volta all’orizzonte, il guerrigliero Van Arkride riceve una visita inaspettata, che lo spinge a indagare.