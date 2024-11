Farming Simulator 25 si mostra in un nuovo trailer

Farming Simulator 25, sviluppato e pubblicato da Giants Software, si mostra in un nuovo trailer dedicato ai brand che vestiranno i vari trattori e i mezzi di locomozione all’interno della nuova opera del team.

Il titolo presenta più di 400 macchinari e oggetti di oltre 150 brand internazionali. Il Garage Trailer mette in evidenza una selezione ad alta potenza come la mietitrebbia John Deere serie S700 con una potenza fino a 625 cavalli o il Case IH Steiger 715 Quadtrac con la potenza di 778 cavalli sotto il suo cofano rosso brillante. Con un’attenzione particolare ai dettagli, i primi piani nel trailer sottolineano la digitalizzazione realistica delle macchine. A partire dal 12 novembre, gli agricoltori potranno scegliere tra i loro marchi preferiti come Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere, Kubota, Massey Ferguson, New Holland, Valtra e molti altri.