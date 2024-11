Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival arriva su PC, PlayStation e Xbox

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival, il classico gioco ritmico musicale lanciato originariamente per Nintendo Switch, è ora disponibile anche per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. I giocatori si uniranno a Don-chan e Kumo-kyun in un’avventura musicale con tutti gli elementi targati Taiko più popolari, riuniti in vari festival e scontri musicali. Oltre alla classica modalità Taiko, sarà possibile divertirsi con la massima celebrazione della musica fino a un massimo di 4 giocatori in Taiko Land o affrontare gli altri giocatori online in Dondoko Town.

Insieme alla Standard Edition, sarà disponibile anche la Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival – The Setlist Edition, un’esclusiva versione digitale con una selezione curata di set di brani: Pops Collection, Anime Songs Collection e Vocaloid Songs Collection. Inoltre, sarà possibile acquistare anche tutti i DLC pubblicati in precedenza per Nintendo Switch