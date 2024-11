Unrailed 2: Back On Track, al via l'Accesso Anticipato

Lo sviluppatore indie Indoor Astronaut ha rilasciato oggi Unrailed 2: Back On Track su Steam in Early Access. Si tratta di un titolo che permetterà di sfidare squadre di giocatori di tutto il mondo a raccogliere risorse in modo collaborativo, lavorare insieme e costruire i percorsi migliori per la propria locomotiva.

Il titolo incoraggia i giocatori a lavorare insieme in ogni momento, sia per evitare deragliamenti durante l’instradamento di un treno verso la sua prossima destinazione, sia tra i livelli, permettendo di decidere quali potenziamenti sono più vitali per farlo avanzare e quando rischiare di affrontare un percorso più pericoloso per ottenere una ricompensa maggiore. Sarà possibile sbloccare nuovi biomi e motori.