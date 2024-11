Arena Breakout: Infinite, in arrivo la prima stagione

MoreFun Studios ha annunciato oggi che Arena Breakout: Infinite (Steam) inizierà la prima stagione il 20 novembre. La prima stagione offrirà numerosi aggiornamenti, tra cui nuove mappe, armi e modalità impegnative, oltre a molte opzioni richieste dalla community, tra cui le compensazioni per i cheater, i miglioramenti delle prestazioni per PC con requisiti minimi, Pass battaglia, missioni stagionali e molto altro.

“Si tratta di uno è un coinvolgente sparatutto tattico di estrazione. Unisciti a una comunità onesta e competitiva per sparare, saccheggiare e razziare in cerca di fortuna. Goditi immagini e audio realistici e affronta difficili battaglie in cui la posta in gioco è alta ma le ricompense ancora di più. Entra, arricchisciti ed esci… ma preparati a lottare per la sopravvivenza”, ha dichiarato il team.