Dead Rising Deluxe Remaster, disponibile l'edizione fisica

Dead Rising Deluxe Remaster è disponibile da oggi in versione fisica per PlayStation 5 e Xbox Series X. Insieme all’uscita fisica sono stati pubblicati altri annunci, tra cui aggiornamenti dei contenuti come la difficoltà “Casual”, nonché una demo gratuita per tutti coloro che desiderano avvicinarsi al gioco. Qua la recensione.

La difficoltà Casual offre un modo meno impegnativo di vivere il titolo, disponibile in tutte e tre le modalità di gioco, tra cui la modalità 72 ore, la modalità Overtime e la modalità Infinity. Con una maggiore potenza d’attacco, una riduzione dei danni per Frank e i sopravvissuti e molto altro ancora, questa implementazione è pensata per i giocatori che non conoscono Dead Rising e che intendono provarlo senza impegnarsi troppo.