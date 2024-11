Annunciato Hello Neighbor 3 per PC

Il publisher tinyBuild ha annunciato Hello Neighbor 3, una nuova avventura di stampo sandbox sviluppata da Nikita Kolesnikov, già autore del primo titolo della serie.

In Hello Neighbor 3 vestiremo i panni di uno straniero che arriva per la prima volta nella cittadina di Raven Brooks. Qui si ritrova in un luogo mezzo abbandonato in cui ogni cittadino ha dei desideri, degli obiettivi e delle relazioni con altre persone. Raven Brooks viene descritta come una città simulata in tempo reale sulla base delle personalità di ogni personaggio che la abita. Lo sviluppatore spiega che ogni azione del giocatore avrà delle conseguenze sulla città e sugli abitanti, cambiando il corso degli eventi.

Per il momento Hello Neighbor 3 è sprovvisto di una data di uscita, tuttavia in futuro verrà resa disponibile una early alpha così che gli interessati possano provare il gioco. In chiusura segnaliamo che l’unica piattaforma confermata per il momento è il PC (Steam).