GeForce Now: Nvidia introduce il limite di 100 ore al mese

Nvidia ha annunciato che dal prossimo anno verrà introdotto un limite alle ore di gioco per gli abbonati al servizio GeForce Now.

A partire dal 1° gennaio 2025, infatti, gli abbonati ai tagli Performance e Ultimate potranno giocare per un massimo di 100 ore al mese, invece del gioco senza limiti disponibile al momento. Chiunque sia ancora abbonato al taglio Founder, invece, potrà continuare a fruire del servizio senza alcun limite, a patto che mantenga l’abbonamento attivo.

La società precisa che sarà possibile acquistare tempo aggiuntivo ogni mese: ogni 15 ore in più sarà necessario sborsare $ 2,99 o $ 5,99 a seconda dell’abbonamento, rispettivamente Performance e Ultimate. Da notare che in caso non si utilizzi il massimo delle ore a disposizione in un mese, fino a 15 ore aggiuntive verranno aggiunte al limite del mese successivo.

“Questo ampio limite accomoda il 94% dei membri, che in genere usufruiscono del servizio ben entro questo lasso di tempo,” si legge nel comunicato. Nvidia spiega che questo limite verrà introdotto “per continuare a fornire qualità e velocità eccezionali, nonché tempi di attesa più brevi, per i membri Performance e Ultimate“.