Annunciato Highway Police Simulator, in arrivo a dicembre

Il publisher Aerosoft e lo sviluppatore Z-Software annunciano la data di uscita del loro attesissimo simulatore di polizia autostradale, Highway Police Simulator. Il titolo, un open-world a luci blu come lo ha definito il team, uscirà su Steam per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S il prossimo 5 dicembre 2024.

Il titolo vedrà il giocatore vestire i panni di un agente di pattuglia in un mondo aperto di ispirazione nordamericana, dove ogni turno porta con sé nuovi crimini da risolvere. Dagli inseguimenti ad alta velocità ai delicati interrogatori di sospetti e vittime, si dovranno gestire i casi che vengono assegnati alla stazione di polizia.

“Prendete decisioni che vi salvino la vita durante le sparatorie, gli arresti stradali e gli incidenti, ma fatelo con coscienza! Una delle meccaniche che cambiano il gioco di Highway Police Simulator è un sistema di moralità che reagisce alle vostre scelte, influenzando la vostra storia, la vostra reputazione e la vostra fiducia: come vi comporterete in servizio e come reagiranno i vostri colleghi e superiori?”, ha dichiarato il team.