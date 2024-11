Harry Potter: Campioni di Quidditch è ora disponibile su Nintendo Switch

Warner Bros. Games ha annunciato oggi che Harry Potter: Campioni di Quidditch è ora disponibile per Nintendo Switch. Il titolo, ricordiamo, è anche disponibile su PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Qua la nostra recensione.

Con i celebri luoghi del mondo magico, personaggi e riferimenti che i fan adoreranno, Harry Potter: Campioni di Quidditch permette ai giocatori di provare l’ebbrezza del volo mentre sorvolano campi di Quidditch leggendari nel ruolo di Battitore, Cacciatore, Portiere o Cercatore in tante modalità che includono partite in solitaria, multiplayer competitivo e cooperativa online. Dalle battaglie nel cortile della Tana dei Weasley ai rischiosi scontri della Coppa del Mondo di Quidditch, i giocatori volano in arene leggendarie giocando nei panni di (o contro) personaggi iconici come Harry Potter, Ron Weasley, Ginny Weasley, Draco Malfoy, Cho Chang e altri ancora. Coloro che hanno acquistato Hogwarts Legacy riceveranno come regalo speciale il Bonus Legacy Pack* nel momento in cui scaricano Harry Potter: Campioni di Quidditch e lo collegano al loro account WB Games.