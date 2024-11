Stellar Blade in uscita su PC nel 2025

Shift Up Corporation ha fatto sapere che la versione PC di Stellar Blade verrà pubblicata nel corso del 2025.

“Puntiamo alla pubblicazione nel 2025“, ha dichiarato un portavoce della società coreana nel presentare gli ultimi risultati economici. “Date le recenti tendenze di mercato come la crescente presenza di Steam nel mercato dei giochi tripla A e il successo globale di Black Myth: Wukong, ci aspettiamo che la versione per PC abbia prestazioni persino migliori della versione per console“.

Ricordiamo che Stellar Blade è stato pubblicato quest’anno su PS5 (qui la nostra recensione) riscuotendo un buon successo, tanto che il team di sviluppo intende sfruttare le performance del titolo per stabilire una vera e propria serie di videogiochi. Nel frattempo, la società ha fatto sapere che il 20 novembre verrà pubblicato un aggiornamento che introdurrà i contenuti del cross-over con NieR: Automata.