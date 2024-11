Songs of Conquest è ora disponibile su PlayStation e Xbox

Nella giornata odierna, il gioco di strategia a turni, Songs of Conquest, è disponibile per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Originariamente pubblicato su PC a maggio di quest’anno, Songs of Conquest è stato acclamato come un degno successore spirituale dei classici giochi Heroes of Might and Magic e Age of Wonders, fondendo insieme gameplay tattico, gestione del regno e una grafica pixel per un’atmosfera retrò nostalgica.

“È stata una corsa sfrenata portare Songs of Conquest su console, e siamo così entusiasti che i giocatori possano prendere un controller e provare questa versione da soli”, ha dichiarato Carl Toftfelt, Lead Game Designer di Lavapotion. “I giochi di strategia a turni sono in genere considerati giochi per PC, ma abbiamo sorpreso anche noi stessi la prima volta che abbiamo provato un primo porting per quanto bene si traduceva il gameplay. Oggi è il giorno in cui le cose si sono finalmente concretizzate e non vediamo l’ora di sentire cosa ne pensano sia i fan esistenti che i nuovi giocatori di console!”