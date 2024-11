Warcraft e Warcraft II Remastered disponibili a sorpresa su PC

Sebbene l’annuncio fosse già nell’aria da qualche giorno, Blizzard Entertainment ha pubblicato a sorpresa sia Warcraft Remastered che la versione rimasterizzata di Warcraft II.

Entrambi i giochi, opportunamente rimaneggiati, sono stati pubblicati su Battle.net e possono essere acquistati singolarmente al prezzo di € 9,99 per il primo e € 14,99 per il secondo. Inoltre è disponibile anche una raccolta che comprende sia questi due titoli che Warcraft III Reforged.

Le versioni rimasterizzate possono contare su un comparto grafico rimodernato e alcune aggiunte volte a migliorare l’esperienza di gioco, come le barre della salute, la possibilità di selezionare più unità, indicatori dei tasti di scelta rapida disponibili in Warcraft Remastered. Da segnalare, infine, il supporto al multiplayer online e la presenza dell’espansione Beyond the Dark Portal di Warcraft II.