Warcraft II: Remastered potrebbe essere annunciato a breve

Pare proprio che Blizzard si stia preparando ad annunciare Warcraft II: Remastered, una versione rimessa a nuovo di quel Tides of Darkness pubblicato ormai quasi trent’anni fa, nel 1995.

Lo veniamo a sapere grazie all’azione di alcuni dataminer (via Wowhead), i quali hanno scandagliato il database di Battle.net trovando riferimenti a una alpha interna di questo presunto rifacimento. I dataminer hanno trovato anche quelle che sembrano le immagini promozionali ufficiali, dando ulteriore credito alle indiscrezioni.

Possiamo quindi immaginare che l’annuncio di Warcraft II: Remastered sia ormai dietro l’angolo, soprattutto in considerazione del fatto che il 13 novembre si terrà un evento digitale per celebrare il trentesimo anniversario della serie. Speriamo solo che Blizzard non commetta gli stessi errori fatti in occasione di Warcraft III: Reforged.