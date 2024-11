Amerzone: The Explorer's Legacy è stato rinviato al prossimo anno

Microids ha annunciato il rinvio della data di uscita di Amerzone: The Explorer’s Legacy, remake della prima avventura grafica firmata da Benoit Sokal. Il videogioco non uscirà più quest’anno, bensì nel secondo trimestre del 2025.

“Cari fan di Amerzone,” si legge nel comunicato diffuso via social. “Vorremmo condividere con voi importanti novità in merito all’uscita di Amerzone: The Explorer’s Legacy. Originariamente previsto per novembre 2024, il gioco verrà posticipato di diversi mesi, al secondo trimestre del 2025. Abbiamo preso questa decisione per garantire ai giocatori un’esperienza di gioco ottimale e un’immersione completa in questa straordinaria avventura. C’è ancora del lavoro da fare da parte nostra per rendere il gioco come lo immaginiamo: un vibrante tributo a Benoit Sokal e al suo lavoro, ma anche un viaggio iniziatico che sia i nuovi giocatori che quelli esperti potranno (ri)scoprire nelle migliori condizioni possibili su PC, PlayStation 5 e Xbox Series. Vi terremo regolarmente aggiornati, rimanete sintonizzati! Le nostre più sentite scuse per questa discrepanza.”