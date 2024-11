Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land si rivela in un nuovo trailer

KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore Gust hanno svelato nuovi dettagli sul gameplay del loro JRPG in arrivo, Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land. Il titolo sarà disponibile dal 21 marzo 2025 su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, su PC tramite Steam e, per la prima volta nella storia del franchise, su Xbox Series X|S e Xbox One.

La produzione segue le avventure di Yumia Liessfeldt e dei suoi compagni mentre partono alla scoperta dei misteri che hanno causato il cataclisma che ha distrutto il grande continente di Aladiss, ora che l’alchimia è diventata un argomento tabù. Personaggi misteriosi ossessionati dall’alchimia, come Noble in a Black Cloak, Monocular Werewolf, Sheep-Eye Witch e Dragon-Winged Warrior, ostacolano il cammino di Yumia.