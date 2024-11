Dynasty Warriors: Origins, presto una demo su PS5

Koei Tecmo e Omega Force stanno per pubblicare una demo di Dynasty Warriors: Origins per PS5. Il dimostrativo verrà pubblicato il 22 novembre.

Si tratta della stessa porzione di gioco presentata allo scorso Tokyo Game Show, tuttavia in questo caso non saranno presenti limiti di tempo e sarà possibile impostare la difficoltà di gioco. Inoltre, il team di sviluppo ha aggiunto ulteriori elementi al dimostrativo per offire una sfida più completa. Non è tutto, però, giacché Omega force ha confermato che sia la demo che il gioco completo saranno ottimizzati per PS5 Pro.

Ricordiamo che Dynasty Warriors: Origins verrà pubblicato il 17 gennaio 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.