PlayStation - Guida ai Regali natalizi 2024: ecco cosa comprare

Con l’avvicinarsi della stagione natalizia, Sony Interactive Entertainment presenta quest’oggi la Guida Regalo Natalizia PlayStation 2024, ricca di una vasta gamma di prodotti, perfetti per chi è in cerca del regalo ideale in questo periodo festivo. Nella line-up natalizia di quest’anno, tra le novità, ci sono due giochi per PlayStation adatti a tutta la famiglia:

● Astro Bot, l’avventura spaziale con protagonista eroe robotico, impegnato a salvare il suo equipaggio disperso e a ricostruire la nave madre PlayStation 5.

● LEGO Horizon Adventures, una storia ispirata agli eventi del primo capitolo della serie Horizon, Horizon Zero Dawn.

I giocatori PC, quest’anno, possono vivere ancora più esperienze di gioco targate PlayStation Studios, tra cui God of War Ragnarök, Ghost of Tsushima Director’s Cut e Helldivers 2. Un altro titolo di punta disponibile quest’anno per le festività è Until Dawn, l’esperienza horror ricostruita da zero per la console PS5 e PC. La console PlayStation 5 continua a essere ampiamente disponibile in questa stagione natalizia, offrendo ai giocatori un’esperienza di gioco straordinaria con accesso a migliaia di titoli immersivi. Gli appassionati, in cerca di un’esperienza di gioco da console di livello Premium, quest’anno hanno anche una nuova opzione, PlayStation 5 Pro, che offre la migliore esperienza visiva di gioco possibile per una console PlayStation, con immagini ultra nitide in 4K e un gameplay ancora più fluido. Più di 50 giochi PS5 Pro Enhanced sono ora disponibili, come The Last of Us Part II Remastered, Final Fantasy VII Rebirth, Hogwarts Legacy, e altri.

