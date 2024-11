Farming Simulator 25, ecco il record di 2 milioni di copie vendute

Farming Simulator 25 ha registrato un aumento significativo nella sua prima settimana di uscita, con due milioni di copie vendute in tutto il mondo, superando di oltre il 30% le 1,5 milioni di copie del titolo del 2022, avvenuto nel medesimo periodo di lancio.

“Il titolo ha superato le altre novità nella classifica “Top Sellers” di Steam, con più di 125.000 agricoltori virtuali che giocavano simultaneamente, coltivando i campi da soli o in cooperazione in multiplayer. Questo numero è salito a 135.000 nel primo fine settimana. Non sono inclusi i giocatori che non hanno giocato alla stessa ora durante la giornata e su altre piattaforme”, ha dichiarato il team di sviluppo.