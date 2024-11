ICBM: Escalation è ora disponibile

ICBM: Escalation, sviluppato da SoftWarfWare e pubblicato da Slitherine Games, è uno strategico in tempo reale disponibile da oggi. Il titolo presenta una campagna per giocatore singolo, con scenari che spaziano dai conflitti negli anni ’50 a ipotetiche guerre negli anni ’40.

La modalità per giocatore singolo include anche tre modi aggiuntivi di giocare: Blitz, che è la modalità più vicina all’ICBM originale; Standoff, progettato per partite di 1-2 ore; e Conquista, il tipo di partita più lungo, fino a 6 ore. Queste modalità sono disponibili anche in multiplayer, supportando scontri diretti fino a dieci giocatori.