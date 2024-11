Goat Simulator 3 è ora disponibile su Nintendo Switch in edizione fisica

Coffee Stain Publishing e Coffee Stain North hanno annunciato che l’edizione fisica di Goat Simulator 3 su Nintendo Switch è ora disponibile. “Unisciti a Pilgor e preparati a creare la tua avventura mozzafiato sull’isola di San Angora. Lecca, dai testate e spacca tutto in un mondo aperto, nel più grande spreco di tempo dall’uscita di Goat Simulator originale! Non ti diremo come giocare (tranne che nel tutorial), ma ti daremo semplicemente gli strumenti per diventare la capra dei tuoi sogni”, ha dichiarato il team.

Ecco le principali novità all’interno dell’edizione fisica:

Caos multigiocatore: con il gameplay a schermo condiviso per 2 giocatori sia in modalità docked che portatile, oltre al multiplayer online per 2 giocatori per devastare un amico da lontano.

Sandbox Shenanigans: nella modalità sandbox sarà possibibile leccare, capovolgere e scivolare attraverso un mondo sandbox pieno di missioni stravaganti, segreti nascosti e tanti cameo alla cultura pop.

Glorious Goat Gear: il giocatore vivrà oltre 350 opzioni di personalizzazione, inclusi alcuni oggetti con abilità che migliorano il gioco, per diventare la capra dei tuoi sogni più sfrenati!

Raccolta di contenuti caotici: l’edizione fisica di Goat Simulator 3 su Nintendo Switch include un codice per il DLC Digital Downgrade a pagamento e viene fornita con tutti gli aggiornamenti gratuiti rilasciati dal lancio originale, inclusi gli aggiornamenti precedentemente pubblicati.

