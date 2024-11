DYNASTY WARRIORS: ORIGINS, la demo è ora disponibile

Koei Tecmo e lo sviluppatore Omega Force hanno annunciato che il loro gioco tattico d’azione, DYNASTY WARRIORS: ORIGINS, è ora disponibile per il pre-ordine digitale prima del lancio del 17 gennaio 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC attraverso Steam.

Dalla “Rivolta dei Turbanti Gialli” al culmine della “Battaglia di Chibi”, la storia del titolo trasporterà i giocatori nel cuore di un’antica Cina in subbuglio. Attraverso gli occhi di un eroe senza nome, i giocatori dovranno prendere importanti decisioni per riportare la pace e plasmare la storia in base alla propria esperienza, combattendo enormi eserciti nemici e affrontando il caos dell’era dei Tre Regni.