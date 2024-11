Sony starebbe lavorando a una PS5 portatile

Secondo quanto riportato da Takashi Mochizuki e Debby Wu sulle colonne di Bloomberg, Sony starebbe lavorando a un prototipo di PS5 portatile per aggredire lo stesso mercato in cui opera Nintendo.

Questo dispositivo sarebbe ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo e potrebbe benissimo non vedere mai la luce, tuttavia le fonti citate da Bloomberg parlano di una console in grado di far girare nativamente i giochi per PlayStation 5. Si tratterebbe di un dispositivo diverso da PlayStation Portal, dunque, il quale solo di recente ha ricevuto un aggiornamento che permette lo streaming dei giochi per PS5 presenti nel catalogo del servizio PS Plus.

Nel caso in cui questi rumor dovessero essere confermati, e il prodotto arrivi effettivamente sul mercato, si tratterebbe della terza console portatile di Sony dopo PSP e PS Vita.