Path of Exile 2: pubblicati i requisiti di sistema in vista del lancio

Grinding Gear Games ha pubblicato i requisiti di sistema minimi e consigliati di Path of Exile 2 in vista dell’imminente lancio del gioco. L’action RPG free-to-play sarà infatti disponibile a partire dal 6 dicembre non solo su PC, ma anche su PS5 e Xbox Series X|S.

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows 10

: 100 GB Note aggiuntive: Richiesti almeno 3GB di VRAM

Requisiti consigliati

Sistema operativo : Windows 10

: 100 GB Note aggiuntive: SSD consigliato