Hitman: IO Interactive rimuove i contenuti con Conor McGregor

IO Interactive ha fatto sapere che rimuoverà i contenuti a tema Conor McGregor da Hitman a causa della vicenda di presunta violenza sessuale in cui è implicato l’atleta di MMA.

Proprio il 23 novembre scorso un tribunale civile irlandese si è espresso sulla materia, condannando in primo grado McGregor al risarcimento di 250 mila euro nei confronti della presunta vittima. L’atleta ha già annunciato che farà ricorso in appello, tuttavia IO Interactive ha deciso di non attendere la fine dell’iter giudiziario per tagliare i ponti con McGregor.

“Alla luce della recente sentenza nei confronti di Conor McGregor, IO Interactive ha deciso di terminare la collaborazione con l’atleta, con effetto immediato,” si legge nel messaggio diffuso dallo studio danese. “Prendiamo questa questione molto seriamente e non possiamo ignorarne le implicazioni. Di conseguenza, a partire da oggi inizieremo a rimuovere tutti i contenuti che raffigurano McGregor.”

McGregor ha prestato le sue fattezze per il personaggio di Disruptor, uno dei bersagli elusivi che l’Agente 47 deve eliminare in una missione. In aggiunta, IO Interactive ha pubblicato un DLC a pagamento che include oggetti di personalizzazione estetica basati su Distruptor, e dunque su McGregor. Al momento non è chiaro se tali contenuti verranno rimossi anche per chi li ha già acquistati.