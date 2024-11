Devolver Delayed torna il 27 novembre

Devolver Digital ha annunciato il ritorno di Devolver Delayed, l’evento che prende in giro gli altri eventi del settore dei videogiochi. Per l’occasione verranno presentati diversi videogiochi che non riusciranno a rispettare la loro finestra di lancio iniziale, e che dunque verranno rinviati.

L’appuntamento con Devolver Delayed 2024 è previsto nella serata di oggi, mercoledì 27 novembre, a partire dalle 19:00 (ora italiana). Il publisher ne approfitterà per presentare “una cerimonia di premiazione dedicata ai più brillanti e migliori videogiochi indie che non potete ancora giocare“. Inoltre, potrebbero esserci degli annunci di nuovi videogiochi.