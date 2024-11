Devolver rinvia Baby Steps, Stick it to the Stickman e Skate Story

Nel corso del Devolver Delayed che è stato trasmesso nella serata di ieri, il publisher ha annunciato il rinvio di tre videogiochi la cui uscita era inizialmente prevista nel corso del 2024.

Il primo di questi è Baby Steps, la bizzarra avventura di Gabe Cuzzillo, Maxi Boch, Bennett Foddy (già creatori di Ape Out e Getting Over It) che metterà i giocatori nei panni di un disoccupato con un grande potere: l’abilità di mettere un piede davanti all’altro.

Il secondo videogioco è Stick it to the Stickman, il roguelite di azione sviluppato da Free Lives in cui un semplice dipendentte punta a diventare CEO della peggiore azienda d’America, con ogni mezzo possibile.

Infine, anche la pubblicazione di Skate Story è stata rinviata. Il nuovo videogioco di Sam Eng farà vestire ai giocatori il ruolo di uno skater incaricato dal diavolo di raggiungere la Luna e inghiottirla. Semplice, no? Peccato che lungo il cammino incronteremo demoni e anime tormentate che proveranno a sbarrare la strada al protagonista.

Tutti e tre i videogiochi appena citati sono stati rinviati al 2025, ma ancora non sono state comunicate le rispettive date di uscita.