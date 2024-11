Baldur's Gate 3: sottoclassi, photo mode e cross-play nella Patch 8

Larian Studios ha presentato le novità in arrivo su Baldur’s Gate 3 grazie alla Patch 8 prevista nel corso del prossimo anno.

La novità più succosa riguarda sicuramente l’aggiunta di dodici sottoclassi inedite, una per ogni classe: queste sottoclassi introdurranno nuovi modi di giocare grazie ad abilità inedite, evocazioni, trucchetti e molto altro, tra cui animazioni ed effetti speciali appositi. L’aggiornamento introdurrà anche il cross-play, così da permettere a giocatori su piattaforme diverse di partecipare a sessioni multiplayer comuni: una volta pubblicata la patch, sarà possibile invitare i propri amici in una lobby comune a prescindere dalla piattaforma. Per finire, la Patch 8 aggiungerà anche la modalità foto, sia su PC che su console, così da scattare fotografie virtuali e immortalare le proprie scene preferite. Sarà persino possibile creare delle scene personalizzate grazie a una feature che permetterà di selezionare le pose dei vari personaggi.

Purtroppo non sappiamo ancora quando verrà pubblicata la Patch di Baldur’s Gate 3, ma Larian ha fatto sapere che i test dell’aggiornamento aperti alla community partiranno all’inizio di gennaio.