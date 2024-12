Tencent acquisisce una quota di maggioranza in Kuro Games

Tencent ha completato l’acquisizione di una quota di maggioranza in Kuro Games, lo studio di sviluppo cinese responsabile dell’action RPG freeto-play Wuthering Waves. La notizia è stata riportata da Sal Romano su Gematsu.

Tencent ha dunque portato a 51,4% la sua quota in Kuro Games, ma ha assicurato che lo studio continuerà a operare in maniera indipendente, così come accade nel caso di altre sussidiarie quali Riot Games e Supercell. Ricordiamo che al momento Kuro sta lavorando alla versione PS5 di Wuthering Waves, la quale verrà pubblicata all’inizio di febbraio.