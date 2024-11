Diablo IV: in arrivo il nuovo Reame Pubblico di Prova

Sviluppato e pubblicato da Blizzard Entertainment, Diablo IV, l’ultimo capitolo dell’iconico franchise, sarà protagonista di un prossimo Reame Pubblico di Prova, in arrivo dal prossimo 3 dicembre fino al 10.

“I membri del team di sviluppo si sono seduti con noi per darci un’anteprima del PTR della 2.1, che include l’Armeria, una nuova funzionalità che permette di passare tra diverse configurazioni con facilità. Abbiamo mostrato nuovi sistemi in arrivo nel Regno Stagionale, inclusi i poteri di Stregoneria, le taglie per la Caccia alle Teste e molto altro. Ci sono stati anche diverse modifiche al bilanciamento delle classi, nuovi oggetti unici, Rune e aspetti leggendari”, ha dichiarato il team.