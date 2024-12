FANTASIAN Neo Dimension: ecco il trailer di lancio

Square Enix ha pubblicato il trailer di lancio di FANTASIAN Neo Dimension, l’ultimo JRPG di Mistwalker diretto da Hironobu Sakaguchi, il papà di Final Fantasy.

Questa la sinossi del gioco: “La mechteria, un’infezione meccanica letale che ruba le emozioni e le vite delle persone, si sta lentamente diffondendo in tutto il mondo. Il protagonista Leo si sveglia con un solo ricordo rimasto in una strana terra piena di macchine. Il mondo umano, minacciato dalla mechteria… un mondo delle macchine pieno di misteri… e le dimensioni nascoste che celano. Usando il Warp Device che trova, Leo dovrà attraversare le dimensioni per recuperare i suoi ricordi perduti e salvare il mondo dall’infezione di mechteria.”

Precedentemente disponibile solo su Apple Arcade, FANTASIAN Neo Dimension verrà pubblicato su PC (Steam), PS4, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch il 5 dicembre.