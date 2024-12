Sviluppato da Bear Envy e pubblicato da Kasedo Games, Uncle Chop’s Rocket Shop è ora disponibile su PC (Steam). “Fai un salto al Rocket Shop di Uncle Chop, per tutte le tue esigenze di riparazioni di astronavi roguelite! Svegliati, aggiusta le navi, fatti amici e nemici, paga il R.E.N.T., migliora la tua officina, rifletti sulla futilità dell’esistenza, vai a letto e poi riparti da capo”, ha dichiarato il team.

In una stazione di servizio su un asteroide in una corsia spaziale poco frequentata, Wilbur si guadagna da vivere come meccanico, riparando quante più navi possibile per permettersi di pagare il R.E.N.T in continua crescita al suo capo corporation, zio Chop. Laddove la maggior parte dei suoi clienti trova significato in passatempi come adorare divinità spaziali squilibrate, mangiare cibo spazzatura o comunicare con un buco nero senziente, la continua ricerca del Tesoro™ o la schiavitù mentale dei lavoratori del negozio di ciambelle, Wilbur vive una vita umile, riparando i mali della galassia uno modulo di navicella rotto alla volta.