Battle Shapers è ora disponibile

Battle Shapers, il gioco di debutto dello studio indie Metric Empire, è disponibile da oggi su PC (Steam). In questo roguelite sparatutto in prima persona per giocatore singolo, i giocatori controllano Ada, una Shaper riattivata in missione per reclamare la futuristica città di New Elysium dagli Overlords e dai loro robot corrotti. Mentre combattono contro orde di nemici in cinque vivaci biomi, i giocatori scopriranno armi nascoste, potenziamenti e potenziamenti.

Ogni nemico sconfitto rende Ada più forte, sbloccando nuove armi, abilità, potenziamenti di movimento e altro ancora. Sconfiggendo gli Overlords, i giocatori possono rubare i loro Nuclei Shaper equipaggiabili, aumentando significativamente il potere di Ada. Attenzione: proprio come Ada diventa più forte, anche le sfide future si intensificano, richiedendo ai giocatori di adattarsi a guerre sempre più complesse e ambienti in evoluzione.