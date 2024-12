Abyssus è stato annunciato

The Arcade Crew e lo sviluppatore DoubleMoose, uno studio svedese fondato da ex sviluppatori di Coffee Stain, hanno annunciato oggi Abyssus, un frenetico FPS roguelike, durante il PC Gaming Show: Most Wanted. In Abyssus, dopo aver scoperto i segreti di un’antica civiltà sottomarina, il giocatore dovrà farsi strada imparare a farti strada in mondo oscuro e tenebroso, pronto a fare del male al prossimo.

Dopo che una potente fonte elettromagnetica viene trovata sul fondo del mare, i cacciatori di salamoia vengono inviati a setacciare il fondo dell’oceano in un sottomarino per trovare la fonte fino ad arrivare a un’antica città sommersa. Il giocatore esplorerà le rovine di una civiltà dimenticata per scoprirne i segreti mentre combatte contro orde di nemici corrotti con armi realizzate con tecnologia antica che forniscono un feedback reattivo, rendendo ogni colpo preciso e d’impatto.