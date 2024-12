Path of Exile 2 in arrivo in Accesso Anticipato questa sera

Sviluppato e pubblicato da Grinding Gear Games, Path of Exile 2, il nuovo Action RPG in arrivo a brevissimo, arriverà questa sera in Accesso Anticipato per chiunque abbia acquistato ulteriori il supporter pack, ora disponibile su Steam. Qua la nostra anteprima hands-on, firmata dal nostro Daniele Dolce.

Il titolo presenta dodici classi di personaggi, due per ogni combinazione di Forza, Destrezza e Intelligenza. Sebbene ciascuna delle varianti di classe si concentri su uno stile di gioco diverso, sono solo un punto di partenza, combinando le abilità di molte classi insieme per creare la tua build di personaggio ideale.