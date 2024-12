Croc: Legend of the Gobbos è stato rinviato al 2025

Argonaut Games ha annunciato il rinvio di Croc: Legend of the Gobbos, il rifacimento del platform 3D che debuttò originariamente su PlayStation, SEGA Saturn e PC ben 27 anni fa.

“Dopo una valutazione attenta, abbiamo deciso di rinviare il lancio al primo trimestre del 2025,” si legge in un breve comunicato diffuso via social. “Questa decisione non è stata presa alla leggera, ma crediamo che sia necessario un po’ più di tempo per assicurarci che il gioco raggiunga gli elevati standard qualitativi a cui aspiriamo e che vi meritate. Comprendiamo che questa notizia possa deludervi dopo 27 anni di attesa, soprattutto con le festività in arrivo. Tuttavia, il nostro obiettivo è sempre stato quello di pubblicare un videogioco le cui qualità e rifiniture siano in grado di deliziarvi.”

Inizialmente previsto entro fine anno, Croc: Legend of the Gobbos sarà dunque disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch nei primi mesi del 2025.