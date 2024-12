Marvel Rivals: oltre 10 milioni di giocatori in tre giorni

Partenza col botto per Marvel Rivals, l’hero shooter free-to-play sviluppato e prodotto dal colosso cinese NetEase. In appena 72 ore, il videogioco PvP ha attratto a sé oltre 10 milioni di utenti unici, come annunciato direttamente dalla società tramite social.

Ricordiamo che Marvel Rivals è disponibile da venerdì 6 dicembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Il videogioco mette due squadre da sei giocatori ciascuna l’una contro l’altra, permettendo ai giocatori di scegliere quali tra 33 personaggi dei fumetti Marvel impersonare, ognuno di essi categorizzato come tank, DPS o supporto.