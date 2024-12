Enotria: The Last Song in arrivo a breve su Xbox Series X|S

Sviluppato e pubblicato da Jyamma Games, Enotria: The Last Song si prepara a sbarcare su Xbox Series X|S dal prossimo 12 dicembre 2025. Questo RPG d’azione conduce i giocatori in una regione soleggiata, attanagliata da una piaga eterna e contorta, nota come Canovaccio. Nei panni di un personaggio senza Maschera, spetta al giocatore liberare il mondo di gioco dagli Autori, entità che tirano i fili di un macabro e perpetuo spettacolo.

“Contraddistinto, rispetto ad altri esponenti del suo genere, da atmosfere soleggiate e ispirate ai paesaggi italiani, Enotria: The Last Song è un videogioco d’azione in stile Souls dalle meccaniche peculiari. Durante l’avventura sarà infatti possibile indossare le Maschere degli avversari sconfitti in duello, modificando di conseguenza il gameplay e l’approccio agli scontri con i nemici. Sarà inoltre possibile equipaggiare una delle oltre 120 armi disponibili per le 8 classi selezionabili, e potenziare le loro statistiche grazie al Percorso degli Innovatori, un ricchissimo albero delle abilità. Anche l’esplorazione rappresenta un unicum per il genere, grazie alla particolare meccanica dell’Ardore, che permetterà di modificare radicalmente il mondo di gioco, svelando segreti e aprendo nuovi percorsi esplorabili”, ha dichiarato il team.