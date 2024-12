Warhammer 40,000: Space Marine 2, disponibile l'Obelisk Update

Saber Interactive ha pubblicato l’Obelisk Update di Warhammer 40,000: Space Marine 2, ora disponibile per il download gratuito su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

La novità principale di questo aggiornamento è senz’altro l’introduzione di una nuova Operazione PvE. Questa si svolge in parallelo alle vicende del capitolo conclusivo della campagna e vede una squadra di tre Space Marine affrontare l’armata della Stirpe dei Mille in una tomba infestata dai servitori del Caos. Tra questi vi è anche un nuovo nemico di classe Majoris: lo sciamano Tzaangor Illuminato, il quale d’ora in poi potrà comparire anche nelle altre operazione in cui sono presenti i seguaci di Magnus il Rosso.

Sul versante delle novità tecniche, l’aggiornamento aggiunge il supporto alle tecnologie di frame generation e l’integrazione di DLSS 3 ed FSR 3.1. Per finire, sono stati aggiunti gli elementi cosmetici esclusivi del Season Pass a pagamento, dunque l’araldica e gli accessori del capitolo degli Angeli Oscuri e dei relativi capitoli successori. Le note complete della patch sono consultabili seguendo questo collegamento.