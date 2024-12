Panic annuncia Blippo+, un misterioso gioco FMV

Panic, il publisher che ha pubblicato Untitled Goose Game e Thank Goodness You’re Here, ha presentato Blippo+ con un enigmatico teaser trailer.

Il filmato mostra quella che potrebbe sembrare una pubblicità di un servizio televisivo in abbonamento, realizzato in Full Motion Video con un filtro 1-bit. Per quanto riguarda il gioco vero e proprio, invece, non si consce alcun dettaglio ma ipotizziamo che si tratti di un’avventura surreale e sopra le righe.

Nessuna notizia neanche per quanto riguarda la data di uscita: sappiamo solamente che Blippo+ debutterà in futuro su PC tramite Steam.