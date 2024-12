Sviluppato da Nikita Sozidar e pubblicato da tinyBuild, Voin è ora disponibile in Accesso Anticipato su PC (Steam). Si tratta di un hack-and-slash in prima persona, in cui il giocatore dovrà farsi strada tra orde di nemici in combattimenti frenetici, esplorando oscuri regni fantasy pieni di segreti e pericoli e scoprendo potenti equipaggiamenti e armi, affrontando dei boss minacciosi pronti a tutti.

In questo mondo oscuro, i segreti giacciono sepolti in profondità e i pericoli attendono in silenzio. Le orde insorgono contro di me, eppure io le taglio con furia elementale. Padroneggio le forze primordiali, piegando il caos alla mia volontà. In questo momento di convergenza, scopro il mio vero io, un essere forgiato sia nella furia che nella bellezza.