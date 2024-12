TEKKEN 8: in arrivo a breve Clive Rosfield come personaggio giocabile

Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato oggi Clive Rosfield da FINAL FANTASY XVI come primo personaggio ospite ad arrivare in TEKKEN 8. Il personaggio principale dell’epica serie di FINAL FANTASY si unirà al roster come prossimo personaggio giocabile DLC con 72 ore di accesso anticipato per i possessori del Playable Character Year 1 Pass dal 16 dicembre 2024, mentre l’uscita ufficiale è fissata per il 19 dicembre. Clive Rosefield è il quarto personaggio giocabile aggiunto al gioco e aumenta ancora di più la lineup per questa prima stagione.

“In aggiunta a Clive Rosfield, arriva in TEKKEN 8 anche lo stage PHOENIX GATE, un luogo centrale in FINAL FANTASY XVI in cui una serie di tragici eventi ha modificato il destino del personaggio principale del gioco. La distruzione dello stage, riproposta attraverso gli Eikon e incredibili effetti speciali, rispecchia i momenti chiave del suo viaggio per confrontarsi con il passato”, ha dichiarato il team.