Killing Floor 3 si mostra con un gameplay trailer

In seguito al reveal durante i The Game Awards, lo sviluppatore e publisher Tripwire Interactive ha pubblicato un nuovo gameplay trailer dedicato a Killing Floor 3. Il titolo, ricordiamo, arriverà al lancio ancio a marzo 2025 su PC (via Steam ed Epic Games Store), PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Oltre ad uscire su tutti gli store digitali, Tripwire unirà le forze con il partner di distribuzione globale Plaion per portare il gioco in edizione fisica su tutte le piattaforme.

L’anno è il 2091, 70 anni dopo gli eventi di Killing Floor 2, e la megacorp Horzine ha prodotto l’esercito definitivo: un’orda obbediente di mostruosità bioingegnerizzate chiamate Zed. Ora, l’unica cosa che si frappone tra queste creazioni infernali e il futuro dell’umanità è il gruppo di ribelli conosciuti come Nightfall.