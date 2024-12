Exodus si mostra in un primo trailer di gameplay

Archetype Entertainment ha pubblicato il primo trailer di gameplay di Exodus, un action RPG fantascientifico in arrivo prossimamente su PC e console.

In Exodus l’umanità è fuggita da una Terra morente, trovando una nuova casa in una galassia ostile dove lotta perennemente per la sopravvivenza. Come Viaggiatore, il protagonista del gioco è l’ultima speranza dell’umanità: il suo compito è rubare armi e tecnologie aliene agli esseri più potenti dell’universo, i Celestiali, il più grande nemico dell’umanità. Tuttavia per i Viaggiatori in missioni interstellari il tempo scorre diversamente: quelli che sono solo giorni, per chi resta a casa sono invece decenni. I sacrifici che compiremo per proteggere l’umanità creeranno conseguenze imprevedibili in grado di cambiare il mondo, rimodellando il futuro. Tornando a casa, il Viaggiatore dovrà confrontarsi con le conseguenze delle sue scelte. In Exodus, l’esito di quelle scelte si manifesta a un livello superiore, aggravandosi nel corso delle generazioni.

Exodus non ha una data di uscita, ma vedrà la luce su PC, PS5 e Xbox Series X|S.