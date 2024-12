Dungeons & Dragons: Dark Alliance verrà rimosso dal commercio

Invoke Studios, precedentemente noto come Tuque Games, ha annunciato l’imminente chiusura dei server di Dungeons & Dragons: Dark Alliance e la sua conseguente rimozione dal commercio.

Pubblicato nel 2021 (qui la nostra recensione), questo action cooperativo ambientato nei Forgotten Realms verrà rimosso da tutte le piattaforme digitali il prossimo 24 febbraio 2025, in concomitanza con la cessazione dei servizi online. Gli sviluppatori precisano che il gioco e i relativi DLC continueranno a funzionare in modalità single player, ma non sarà più possibile affrontare l’avventura in co-op.