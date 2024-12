Freedom Wars Remastered si mostra in un opening movie

Sviluppato da Dimps Corporation e pubblicato da Namco Bandai Entertainment, Freedom Wars Remastered si mostra con un nuovo opening movie in vista della pubblicazione, fissata su PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S il prossimo 10 gennaio 2025.

“In un futuro distante in cui le risorse della terra sono state prosciugate, essere vivi costituisce un peccato. Alla nascita ti è stata inflitta una condanna di un milione di anni e l’unico modo per ridurre la pena è offrirti per affrontare operazioni estremamente pericolose e combattere per la libertà”, ha dichiarato il team.